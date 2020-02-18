Февраль 18th, 2020

Франция и Германия занялись созданием истребителя нового поколения

FCAS Dassault

Франция и Германия заключили соглашение о создании и проведении летных испытаний демонстратора истребителя нового поколения, разработка которого ведется в рамках проекта FCAS. Как сообщает Flightglobal, первый полет самолета намечен на 2026 год. В ближайшие полтора года разработчики должны определить ключевые технологии истребителя и подготовить его аванпроект.

Деление реактивных истребителей на поколение носит чисто условный характер, поскольку единых критериев разделения боевой авиации не существует. Например, если для российских истребителей пятого поколения сверхманевренность является обязательным свойством, то американские военные делают ставку на дальность действия ракетного вооружения.

Головным разработчиком истребителя проекта FCAS стала французская компания Dassault. В проекте также участвует европейский авиастроительный концерн Airbus. Какими характеристиками будет обладать перспективный франко-немецкий истребитель, пока неизвестно. В составе ВВС Германии и Франции новые истребители должны будут заменить самолеты четвертого поколения — Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

В конце прошлого года министерство обороны Японии опубликовало проектное изображение истребителя NGF (Next Generation Fighter, истребитель следующего поколения), ранее обозначавшегося военными как F3 и Future Fighter («истребитель будущего»). Предполагается, что для проекта своего самолета японские конструкторы могут заимствовать наработки по европейскому проекту истребителя FCAS/