Февраль 18th, 2020

Джастин Бибер внезапно признался в любви к Селене Гомес

Джастин Бибер внезапно признался в любви к Селене Гомес, правда не напрямую, а косвенно. Но поклонники считают, что его чувства горячи как никогда.

Ни для кого не секрет, что в последнее время отношения бывших влюбленных Селены Гомес (Selena Gomez) и Джастина Бибера (Justin Bieber) опять находятся в центре внимания, а все из-за нового альбома певицы «Rare», в котором некоторые песни посвящены ее роману с Джастином. Но и сам Бибер не отстает, ведь в своей новой работе «Changes» он тоже много говорит о Гомес.



«Мне просто было больно из-за моих предыдущих отношений. Честно говоря, я даже не знал, с чем я действительно боролся в то время».

Напомним, что Джастин Бибер и Селена Гомес начали встречаться в далеком 2011 году. В общей сложности они были вместе несколько лет, а в 2018 году приняли решение сделать перерыв в отношениях. Всего через пару месяцев после этого певец закрутил роман с Хейли Болдуин (Hailey Baldwin), на которой вскоре женился.