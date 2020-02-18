Февраль 18th, 2020

Джастин Бибер рассказал подробности расставания с Селеной Гомес

Известный певец Джастин Бибер, который выпустил новый альбом, вспомнил о своих чувствах после расставания с Селеной Гомес и о поддержке Хейли Бибер.

Джастин заявил, что после расставания с Селеной ему было очень больно. Об этом он рассказал в интервью Зейн Лоу для Apple Music.

«Мне просто было больно из-за моих предыдущих отношений. Я чувствовал нежелание простить меня. Мы были очень обижены друг на друга, и меня это мучило. Я просто сходил с ума, был абсолютно безрассудным», — вспомнил певец, чувствовал тогда.

Прошло несколько месяцев после этого разрыва и исполнитель закрутил роман с моделью Хейли Болдуин. Именно она помогла ему справиться с депрессией.

«Я всегда чувствовал уважение и поддержку от нее. Я рассказал ей обо всем перед туром, когда мы проводили много времени вместе. Признался, что мне все еще очень больно, что все еще пытаюсь найти свой путь и не готов давать обещаний … Я просто не хотел говорить то, а потом делать наоборот. Поступал так в прошлом. Поэтому я просто был честен с ней. Говорил: «я сейчас не в том состоянии, чтобы быть верным». Мне хотелось быть с Хейли, но тогда я не мог ей полностью отдаться «, — отметил музыкант.

Отметим, что Джастин Бибер и Селена Гомес стали встречаться в 2011 году. Их отношения длились 7 лет и в 2018 году стало известно, что Бибер и Гомес расстались.