Февраль 18th, 2020

Для истребителей США создадут робот — носитель ракет

FMR DARPA

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США намерено в ближайшее время открыть проект разработки беспилотного носителя ракет класса «воздух-воздух», носителем которого, в свою очередь, будет выступать пилотируемый истребитель. Как пишет Aviation Week, новый проект, на который планируется выделить 22 миллиона долларов, получит название LongShot.

Американские ВВС традиционно придерживаются концепции «первый увидел — первый выстрелил». Она предполагает использование радиолокационных станций дальнего обнаружения и ракет «воздух-воздух», которые позволяют обнаруживать самолеты противника на большом расстоянии и поражать их без необходимости вступать в ближний маневренный бой.

Проект LongShot является своего рода развитием концепции боя на больших дистанциях. Предполагается, что беспилотные аппараты, подобные LongShot, позволят существенно увеличить дальность действия ракет класса «воздух-воздух», позволив летчикам остаться на существенном удалении от опасности.

Предполагается, что аппарат LongShot будет размещаться на внешней подвеске истребителей или во внутренних отсеках вооружения бомбардировщиков. При обнаружении воздушной цели беспилотник будет запущен. При подлете к ней аппарат, в свою очередь, запустит ракеты, которые и поразят летательный аппарат противника.

Военные считают, что такое решение позволит повысить надежность поражения целей. В проекте LongShot будут использованы наработки, полученные по итогам исследовательской программы FMR (Flying Missile Rail, летающий ракетный подвес). Последняя проводилась в 2017-2019 годах.

В рамках FMR разрабатывался небольшой беспилотный летательный аппарат, который можно было бы подвешивать под крылом истребителей F-16 Fighting Falcon и F/A-18E/F Super Hornet. Сам аппарат, в свою очередь, мог бы нести две ракеты AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух». По программе LongShot будут проводиться опытно-конструкторские работы.

В настоящее время для ВВС США ведется разработка беспилотного ведомого XQ-58A Valkyrie. Этот аппарат сможет выполнять полеты в паре с пилотируемым истребителем, расширяя зону обзора последнего. Кроме того, с помощью таких аппаратов истребители смогут наносить удары по целям противника без захода в зону действия его систем противовоздушной обороны.