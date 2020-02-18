Февраль 18th, 2020

Диетологи составили список идеальных продуктов для восстановления суставов

Диетологи составили список идеальных продуктов для восстановления суставов. При употреблении этих ингредиентов суставы как минимум сохранятся в здоровом состоянии по мнению экспертов из института здоровья Сан-Диего. Максимум — помогут в сопряжении с медицинской терапией их частично восстановить.





Итак, эксперты решили перечислить продукты, которые помогут в этом.



Желатин



Если вы любите желе и десерты, в составе которых есть желатин — ваши суставы скажут вам «спасибо». Желатин получают из соединительной ткани животных. Звучит не аппетитно, но его прием в пищу позволяет укрепить всю опорно-двигательную систему.



Холодец



Обычно холодец относят к не очень здоровым блюдам. Однако в процессе его приготовления многие полезные вещества попадают из соединительной ткани животных в бульон. Таким образом холодец улучшает подвижность суставов и замедляет их износ.



Льняное масло



Самый доступный и дешёвый способ получить необходимую дозу омега-3 жирных кислот. Не все могут себе позволить регулярно покупать авокадо и лосось, а вот семена льна и масло из них по карману каждому.



Льняное масло обеспечивает подвижность суставов, а также снижает уровень холестерина, помогает в работе сердечно-сосудистой системы, сохраняет эластичность и красоту кожи, здоровье волос и ногтей.



Похожий эффект оказывает нерафинированное оливковое масло.



Куркума



Это доступная и очень полезная специя, которая помогает снижать воспалительные процессы в организме и действует как болеутоляющее. Кроме здоровья суставов, она способна также повысить сопротивляемость организма перед вирусами и снизить риск обострения хронических заболеваний.



Однако для того, чтобы почувствовать эффект, куркуму нужно употреблять часто.



Гранат



Ещё одно природное обезболивающее и противовоспалительное средство. В гранате содержатся полифенолы, которые снижают риск возникновения артрита, уменьшают воспаления и сохраняют суставы подвижными.