Февраль 18th, 2020

Британка лишилась уха из-за чрезмерного увлечения солярием

Пристрастие к искусственному загару довело жительницу Англии до рака кожи и ампутации уха. О том, что чрезмерно частое посещение соляриев чревато раком, медицинское сообщество заговорило еще 10 лет назад.

Лицам младше 18 лет в Англии запрещено посещать солярии. Однако взрослым это делать не запретишь, и многих женщин в стране увлечение ультрафиолетом довело до онкологических заболеваний. По сравнению с началом 1990-х годов заболеваемость раком кожи в Британии выросла вдвое

44-летняя Антея Смит многие годы ходила в салон загара ежедневно. «В основном я загорала в горизонтальном солярии (sunbed — «солнечная кровать» в буквальном переводе с английского), потому что в лежачем солярии результат достигается быстрее,» — рассказала Би-би-си жительница Стаффордшира.

«У меня была навязчивая зависимость: мне необходимо было ходить загорать и быть всегда загорелой», — говорит она.

Когда многолетняя привычка привела к раку, это стало для Смит неожиданностью. Опухоль распространилась по всему уху, и, как обычно при меланоме, единственно возможным методом лечение стала хирургическая операция — и не одна.

«Пришлось ампутировать левое ухо — ушную раковину — целиком. Затем во второй операции хирурги удалили полностью среднее и внутреннее ухо, слюнные железы с левой стороны и все лимфатические узлы, а часть черепа — височную кость — полностью», — рассказала Антея в эфире Би-би-си.

Image caption Так выглядело ухо Смит перед удалением

«Я чувствую глубокую вину перед мужем и моими детьми — ведь все эти беды я навлекла на себя сама. И я причиняла себе вред по собственной воле, не имея никакого понятия о том, насколько это опасно».

Меланома в Британии и России

Нет никаких доказательств тому, что любой вид загара под ультрафиолетовой лампой менее вреден, чем пребывание на открытом солнце, официально заявляет Национальная служба здравоохранения Британии.

Власти вообще не рекомендуют загорать в косметических целях, особенно под лампами с UVA-излученим.

Общественный фонд «Меланома в Британии» требует полностью запретить горизонтальные солярии.

Меланома знаимает пятое место среди наиболее распространенных в Британии видов рака.