Февраль 18th, 2020

Бой в окрестностях Золотого окончен — штаб ССО

В результате боя в районе Золотого погиб один украинский воин. Позиции наших войск не потеряны.

Об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook.

«Сейчас бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. В врага один погибший, пять — тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны «, — говорится в сообщении.

«В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется.

Продолжаем защищать Украину от агресора».