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Ариана Гранде отменяет концерты из-за продолжительной болезни


© Instagram / Ariana Grande

Ариана Гранде (Ariana Grande) уже довольно долгое время гастролирует со своим мировым туром «Sweetener», однако недавно певице удалось сильно простудиться, что может отразиться на концертах.

У себя в Instagram девушка рассказала, что из-за плохого самочувствия собирается отменить несколько выступления, хотя очень бы не хотела этого делать.

«Я все еще сильно болею… Голова и горло у меня сильно болят. Со звуком все нормально, но мне очень больно дышать и тяжело во время выступлений. Я проконсультируюсь с врачом, и, надеюсь, мне станет лучше… Просто не знаю, что происходит с моим телом, мне нужно это понять», — поделилась певица своими переживаниями в Instagram Stories.

В прочем, окончательного решения Ариана до сих пор не приняла, но подчеркнула, что за ней сейчас ухаживают родные, чтобы быстрее поставить ее на ноги.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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