Февраль 17th, 2020

Забродский заверил, что воинское приветствие «Слава Украине!» не отменят

Депутат фракции «Европейской Солидарности» Михаил Забродский пояснил, означает ли лишение Строевого устава ВСУ статуса закона одновременную отмену приветствия «Слава Украине! Героям слава!»

«Как вы знаете, сейчас в интернете поднимается большая волна возмущения тем, что недавно Верховная Рада голосованием почти всего зала отменила действие Строевого устава. Основная претензия, которая относится к законотворцам, — что вместе с отменой Строевого устава отменилось славное, недавно введено боевое приветствие» Слава Украине! Героям слава! «Сразу хочу сказать, что отмена Строевого устава, а точнее, лишение его статуса закона Украины, не имеет ничего общего с целью отменить приветствие, которое было недавно введено и уже прижилось в ВСУ», — сказал Забродский.

Он объяснил, в чем дело.

«Во-первых, согласно закону, до 1 марта действует старая версия Строевого устава, которая четко определяет выполнение воинского приветствия и, в частности, существование приветствия« Слава Украине! Героям слава! «Тем же законом Кабинета Министров, а точнее, Министерству обороны поручено разработать свой ведомственный документ, который бы определял те положения, которые до сих пор содержались в Строевом уставе с соответствующим выполнением воинского приветствия … Лично у меня нет никаких сомнений, что если кто-то будет посягать на приветствие, которое было введено и прижилось в Вооруженных силах …, в руководящем документе, над которым сейчас работает Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ, все эти моменты будут урегулированы «, — подчеркнул Забродский.

Напомним, 5 февраля Верховная Рада отменила закон о Строевой устав Вооруженных сил. В первом чтении такое решение поддержали 300 депутатов, во втором — 278 (против проголосовали 27 депутатов).