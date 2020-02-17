Февраль 17th, 2020

Юрий Горбунов засветился на фото с четырьмя красавицами

Юрий Горбунов уже несколько лет счастливо женат на своей коллеге — телеведущей Кати Осадчей. Пара воспитывает сынишку Ивана, которому скоро исполнится три года, много путешествует вместе и нередко также и работает — их часто приглашают вести шоу и мероприятия вместе. Недавно шоумен поделился трогательной историей о начале отношений с любимой, когда они еще скрывали от всех свой роман.

Кстати, Катя чуть выше Юрия, однако это их никогда не смущало, а ведущий даже может и пошутить на эту тему. Что он и сделал в новой публикации в своем Instagram. Горбунов поделился эффектным фото с мероприятия в ресторане, на котором он изображен в стильном костюме, сложив руки на груди. А за его спиной позируют четыре очень высоких девушек в ярких белых боди и в украшениях с перьями.

Ведущий едва доходит ростом до плеч красавиц — а все потому, что они на ходулях!

«Высокие девушки-моя карма !!» — с юмором подписал кадр Горбунов.

Осадчая оценила чувство юмора мужчину и оставила под снимком улыбающиеся смайлики.

Пользователи сети тоже не остались в стороне и поспешили прокомментировать интересный кадр, отметив, что Юрий выглядит довольным.