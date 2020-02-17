Февраль 17th, 2020 Врачи рассказали, с каких видов спиртного начинается женский алкоголизм Игорь Лазарев — доктор в области наркологии и психиатрии — рассказал об особенностях развития и профилактики алкоголизма у женщин.









Специалист назвал условным деление алкоголизма на мужской и женский.

«Есть болезнь — алкогольная зависимость, имеющая свои особенности течения у разных полов, возрастов, но суть примерно одна и та же», — разъяснил врач.

Лазарев считает, что в российском обществе отношение к алкоголизму среди женщин более предосудительно, чем среди мужчин. К тому же лучшей половине человечества сложнее вернуться к привычной жизни из-за общественного давления, рассказал эксперт.

«У мужчин, наоборот, считается: если он не пьёт в принципе, то это «не мужик», белая ворона. К девушкам относятся не так лояльно», — объяснил нарколог.



Доктор отметил, что в основном начальные признаки развития алкогольной зависимости у обоих полов одинаковы, и пациенты обращаются к наркологам уже, как правило, на второй стадии болезни.

«Определённое количество алкоголя считается допустимым и социально приемлемым. Если бокал вина из разового удовольствия превращается в ежедневную привычку, мы уже можем говорить о психологической зависимости», — говорит врач.

Со временем дозировка приёма алкоголя увеличивается и нарастают психологические симптомы — начинается тремор рук, появляется похмельный синдром, и только почувствовав все эти последствия, человек обращается к врачу, рассказывает Лазарев.

«Хорошим признаком может явиться попытка скрыть этот ежевечерний бокал, выпивать свою дозу, когда уснут родные, в подъезде. Это говорит о том, что человек уже, по крайней мере, осознаёт свою проблему», — считает нарколог.

По словам Лазарева, алкоголизм —это условно-неизлечимое заболевание.

«Можно добиться ремиссии, периодов, когда человек не употребляет. Бывает, что пациент не пьёт десять лет, двадцать, но если вдруг снова начнёт выпивать даже понемногу, то запои разовьются снова», — пояснил доктор.

Врач добавил, что есть масса примеров успешного лечения женщин от этой болезни, однако эффективность терапии зависит от множества факторов, прежде всего от помощи родных и близких.



«Среди самых опасных, с точки зрения наркологии видов алкоголя, врачи выделили те, которые мифологизированы как безвредные. Например, пиво или то же вино», — заявил Лазарев.

Он также добавил, что из-за незначительного содержания алкоголя многие вовремя не понимают всю серьёзность их опасности, однако нередко именно с употребления этих напитков начинаются наиболее тяжёлые случаи алкоголизма.









В среднем на одну злоупотребляющую алкоголем женщину приходится четыре мужчины, и этот показатель остаётся без изменений достаточно давно.

Нарколог считает, что женщины более спокойны, а у мужчин более рискованное поведение, и у них существует потребность менять своё состояние.

«Нет и не будет найдено средство, которое бы радикально помогло в лечении алкоголизма, это многоэтапный процесс, — объяснил Лазарев. — Сначала надо привести в норму физическое состояние пациента, затем психическое и психологическое, таким образом, иногда реабилитация может затянуться на всю жизнь». В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

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