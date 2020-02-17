Февраль 17th, 2020

Врачи: Продолжительность жизни можно увеличить, если отказаться от диет





В погоне за красивой фигурой и молодым внешним видом, многие женщины сидят на разнообразных диетах. И, зачастую, стоит начать, как вся жизнь превращается в сплошную диету и перерывы между ними.



Хотя куда рациональнее сбалансировать свое питание и вместо жестких ограничений в еде, просто соблюдать меру. Конечно, похудение будет происходить куда медленнее, чем при полуголодной диете, но зато результат буде длительным, да и избегать всяческих праздников и застолий, ярких витрин со сладостями и чаепитий не придется.



«Какого бы эффекта не хотели достигнуть, главное правило всегда неизменно — питание должно быть сбалансировано по витаминам и микроэлементам. Каждый день нужно съедать не менее 400-500 грамм свежих фруктов или овощей, зелени. Желательно сезонных и местных, — они наиболее полезны для нашего организма.



Важно не допускать переедания, — оно вредит не только фигуре, но и негативно сказывается на внешности, а слишком жирная пища, плюс всяческие копчености, консервы и полуфабрикаты еще и старят организм», — объяснила диетолог Людмила Бабич.



Следите за весом, он должен быть в «норме», иначе это риск развития множества малоприятных недугов, добавила врач.



Специалист советует есть понемногу (не более 400 калорий за один прием), но приблизительно каждые 3-4 часа. Два раза в день – горячая пища.



«Завтрак обязательный, желательно чтобы он состоял из белка (яичница) или «долгоиграющих» углеводов (овсянка). Если проголодались до обеда или до ужина, съешьте банан или яблоко, но никак не плитку шоколада. На обед – легкий суп, можно салат. Либо – белковый продукт (мясо или рыба) – запеченный либо отварной (но не жареный!). По вечерам легкие перекусы, — кефир или творог, желательно не позже чем за 2,5 часа до сна», — отметила врач.



Приучите себя не употреблять мясо как минимум за 4 часа до сна (оно долго переваривается, отягощает желудок ночью, тем самым нагружает сердце и сосудистую систему).



«Для молодости кожи важно выпивать не менее 1, 5-2 литров чистой минеральной воды без газа ежедневно. И конечно же, ограничить алкоголь и курение, а лучше — вообще исключить из своей жизни», — рекомендует эксперт.

https://biboroda.livejournal.com/23511179.html