Февраль 17th, 2020

Великобритания потратит 1,6 миллиарда долларов на суперкомпьютер, который будет предсказывать погоду

Правительство Великобритании выделило 1,2 миллиарда фунтов (около 1,6 миллиарда долларов) на постройку суперкомпьютера, который позволит повысить точность прогноза погоды. Сам компьютер будет стоить 850 миллионов фунтов, остальные деньги пойдут на сопутствующие исследования метеорологической службы.

С помощью суперкомпьютера британские власти рассчитывают, в частности, прогнозировать штормы и искать безопасные регионы в случае наводнений; также он поможет лучше реагировать на обстановку в случае развивающихся стихийных бедствий. Помимо этого, суперкомпьютер сможет отслеживать изменения климата в целом.

Как ожидается, новый суперкомпьютер будет построен к 2022 году.