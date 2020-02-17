Февраль 17th, 2020

В Ухане может быть миллион неучтенных носителей коронавируса

WSJ: в Ухане может быть миллион неучтенных носителей коронавируса

Больницы Уханя отказали в приеме тысячам людей, несмотря на наличие очевидных симптомов коронавируса, пишет Wall Street Journal.

«Сильно кашляя, Жу Чунксиа села на тротуар в ожидании больничного транспорта, который отвез бы ее на госпитализацию для лечения коронавируса», - рассказывает Wall Street Journal историю жительницы Уханя. — «Однако никто так и не приехал. Хотя ее доктор был почти уверен, что Жу инфицирована, тест на коронавирус, который она сделала в больнице, показал отрицательный результат».

И больница отказалась ее принять, так как для госпитализации необходим положительный тест, отметила китаянка. Ее случай вряд ли уникален, пишет WSJ.

По оценкам Королевского колледжа Лондона, тест на коронавирус сдал лишь каждый девятнадцатый инфицированный, и в одном только Ухане могут находиться до миллиона инфицированных и неучтенных людей.

Многие китайские врачи требуют использовать для определения коронавируса сканирование грудной клетки вместо мазков из горла, результаты которых крайне ненадежны. Частная медицина в Поднебесной развита слабо, поэтому если государственная больница пациенту отказывает, ему не остается ничего другого, кроме как вернуться домой и заняться самолечением.

«Китайские больницы сфокусировались на лечении только подтвержденных случаев коронавируса, и часто отказывают людям, которые не могут доказать, что инфицированы», — пишет WSJ. — «Люди с неправильным диагнозом возвращаются домой, их самочувствие ухудшается, и они заражают всех вокруг. Некоторые из них возвращаются в больницу, чтобы пройти повторный тест и тем самым подвергают себя еще большему риску подхватить коронавирус».

Есть и финансовая сторона дела. Ванг Хонгян сообщила WSJ, что ее муж получил отрицательный результат теста на коронавирус и был вынужден заплатить за лечение 10 000 юаней (ProFinance.ru: около $1400). При этом он не получил субсидий, которые полагаются официально инфицированным.

Один житель Уханя был принят больницей, только когда впал в кому, и его жена заплатила кому-то, чтобы отвезти его в больницу. Сканирование грудной клетки показало наличие серьезной легочной инфекции, но тест на коронавирус оказался отрицательным.

«Мазок из горла, который обычно используется в качестве теста на коронавирус, часто дает отрицательный результат, даже если делается правильно», — пишет WSJ. — «Если инфекция сосредоточена в нижней части грудной клетки, то мазок из горла может просто до нее не достать».