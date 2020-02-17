Февраль 17th, 2020

В Станице Луганской обнаружены боеприпасы российского производства

При разминировании территории в Станице Луганской Луганской саперы нашли российские боеприпасы.

Как сообщили в прокуратуре Луганской области, обнаружили термобарической заряд ТБГ-7В от РПГ-7В 2003 изготовления.

«Указанный боеприпас не производится в Украине, находится на вооружении Вооруженных сил Украины и используется исключительно армией РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, эти боеприпасы применяли боевики «ЛНР» для ведения боевых действий. Эти вещественные доказательства прокуратура приобщила к уголовному производство по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

В дальнейшем их хотят передать Офису прокурора Международного уголовного суда, чтобы доказать причастность России к вооруженному конфликту в Донбассе