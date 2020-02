Февраль 17th, 2020 В США в архивах нашли секретный проект бомбардировки Японии летучими мышами В США в архивах нашли секретный проект бомбардировки Японии летучими мышами — ка коказалось этот вариант возмездия за Перл-Харбор рассматривался как вполне возможный и вполне результативный. Но немного истории для начала. 7 декабря 1941 года хирург-стоматолог Лайтл Адамс (Lytle S. Adams) находился в отпуске. В этот день он, как и миллионы других американцев, был потрясён известием о трагедии в Пёрл-Харборе. В поисках адекватного ответа на эту атаку доктор вспомнил о летучих мышах. США и буквально только что побывал в Карлсбадских пещерах, где как раз видел мышей: «Я был чрезвычайно впечатлён полётом этих существ и подумал — а почему бы не снарядить миллионы летучих мышей зажигательными бомбами и не сбросить их с самолёта? Что может быть более разрушительным, чем такой способ бомбардировки?», — вспоминал доктор ход своих мыслей после войны. Дело в том, что свой отпуск Адамс проводил на юго-западеи буквально только что побывал в Карлсбадских пещерах, где как раз видел мышей: «Я был чрезвычайно впечатлён полётом этих существ и подумал — а почему бы не снарядить миллионы летучих мышей зажигательными бомбами и не сбросить их с самолёта? Что может быть более разрушительным, чем такой способ бомбардировки?», — вспоминал доктор ход своих мыслей после войны. А тогда, в 1941-м Адамс вернулся в пещеры Карлсбада, чтобы взять «на пробу» несколько летучих мышей, а потом стал читать всё, что мог найти о млекопитающих отряда рукокрылых. Он узнал, что в мире существует почти 1 тысяча разновидностей, и что каждая летучая мышь живёт примерно 30 лет. И что самыми распространёнными в Северной Америке являются свободнохвостые летучие мыши (Tadarida pumila), которые за одну ночь могут поймать больше тысячи москитов или насекомых размером с комара. И при собственном весе в 9 граммов способны нести груз почти в 3 раза тяжелее себя. 12 января 1942 года Адамс отправил в Белый дом предложение об исследовании возможности использования летучих мышей в качестве бомбардировщиков. Нужно сказать, что ничего удивительного в обращении хирурга-стоматолога к президенту и правительству не было: во время войны граждане охотно делились с властями своими идеями, большинство из которых, конечно, браковались. Однако идея доктора прошла «высокопоставленную экспертизу» и стала одной из очень немногих, получивших «зелёный свет». Заниматься мышами-бомбардировщиками было поручено армейской службе, ведающей химическим оружием (Chemical Warfare Service — CWS), в сотрудничестве с ВВС США. В официальной истории CWS этот факт объясняется просто: «Президент Рузвельт сказал „ОК“, и проект прошёл». С грифом «Секретно», разумеется. Адамс вместе с выделенной ему командой биологов немедленно принялся за работу, начав искать и посещать места, где летучие мыши имелись в больших количествах. Главным образом, это были пещеры, хотя немало рукокрылых населяло чердаки, сараи, мусорные свалки и другие подобные места. «Тогда мы облазили примерно тысячу пещер и три тысячи шахт, — рассказывал доктор в 1948 году. — Приходилось сильно спешить, так что мы ехали и днём, и ночью. Мы спали в автомобилях, сменяя друг друга за рулём». Живые бомбардировщики вылетают из коробки — зажигать (иллюстрация Chris Fauver/afa.org). Наибольшей из найденных мышей была Eumops perotisс 50-сантиметровым размахом крыла, которая теоретически могла бы нести 450-граммовую динамитную шашку. Однако таких мышей «в природе» оказалось маловато. Более распространённаяAntrozous pallidus могла бы нести 85 граммов, но исследователи решили, что она недостаточно вынослива для проекта. Наконец, команда Адамса, как и следовало ожидать, выбрала свободнохвостую летучую мышь, которую можно было загрузить 28 граммами. Крупнейшая колония этих крыланов, насчитывающая 20-30 миллионов особей, была найдена в пещере Ней (Ney Cave), в Техасе. Колония была настолько большой, что животным для того, чтобы покинуть пещеру плотным потоком, требовалось около пяти часов. Так что наловить этих мышей в необходимом количестве при помощи сетей труда не составляло. Несколько сотен пленников разместили в фургонах-рефрижераторах (чтобы заставить их «зимовать», впасть в спячку), а нескольких Адамс повёз в Вашингтон, дабы продемонстрировать, как они носят муляжи бомб. Контейнер-канистра, внутри которого летучих мышей сбрасывали с самолёта на парашюте. Во время падения он нагревался – мыши просыпались – открывался и выпускал поджигателей (фото с сайта biomicro.sdstate.edu). В марте 1943 года при участии представителей штаба ВВС США был проведён эксперимент под названием «Поверка метода рассредоточения поджигателей» («Test of Method to Scatter Incendiaries»), целью которого было «Установление возможности использования летучих мышей для доставки маленьких зажигательных бомб к вражеским объектам». Прежде, чем рассказать об эксперименте, отметим, что конструированием миниатюрных зажигательных бомб для летучих мышей занимался доктор Фиссер (L. F. Fisser). Он изготовил два опытных образца разного размера и веса – продолговатые предметы из нитроцеллюлозы, заполненные керосином. Одна бомба весила 17 граммов и горела 4 минуты с 25-сантиметровым пламенем. Другая весом 28 граммов сгорала за 6 минут с 30-сантиметровым пламенем. В действие устройства приводил механический воспламенитель, который срабатывал с замедлением: дихлорид меди разъедал стальной провод, придерживающий ударник в напряжённом положении. Результат, надо полагать, успешных испытаний. Бомба закреплялась на груди летучей мыши при помощи хирургического зажима и каких-то тонких привязей (в числе прочего предполагалось, что эти привязи мыши будут перегрызать и оставлять бомбы). Вернёмся к эксперименту по проверке поджигателей. 180 мышей с муляжами бомб были загружены в картонный контейнер, который был сброшен с самолёта. Контейнер автоматически открылся в воздухе на высоте примерно 300 метров, и освобождённые мыши полетели с бомбами прятаться в свои излюбленные места. Вроде, всё получилось, как было задумано. Для следующей проверки в Карлсбадских пещерах было поймано примерно 3,5 тысячи летучих мышей. 21 мая 1943 года ими упаковали 5 контейнеров и с муляжами бомб сбросили с B-25 на высоте 1,5 километра. Эти испытания успешными не были: большинство животных не смогло до конца проснуться от «зимней спячки», не полетело, упало и разбилось. Вообще же, осложнений было много: картонные коробки не функционировали должным образом, хирургические зажимы рвали нежную кожу мышей и так далее. Каждый отсек должен был содержать 40 летучих мышей, каждая из которых содержит 17 или 28 грамм напалма. Армейские испытания завершились 29 мая 1943 года. «Летучие мыши, используемые в эксперименте, весили в среднем 9 граммов. Без каких-либо проблем они могли нести 11 граммов, 18 граммов — удовлетворительно, но 22 грамма, оказались им не под силу», — написал в своём отчёте об испытаниях капитан Карр (Carr). В последующих опытах было задействовано около 6 тысяч мышей. Военным стало ясно, что требуются новый парашют, который с задержкой времени распечатает контейнер-канистру, новые крепления для бомб, упрощённый воспламенитель и тому подобное. В своём секретном сообщении, датированном 8 июня 1943 года, капитан Карр кратко доложил, что «испытания были завершены после того, как огонь уничтожил большую часть испытательного материала». Капитан «забыл» упомянуть о том, что в ходе испытаний деревня, моделирующая японские поселения, была сожжена дотла. О том, что из-за халатности персонала осталась открытой дверь, и некоторые летучие мыши сбежали с настоящими зажигательными бомбами и подпалили ангар вместе с автомобилем генерала. О реакции военачальника история умалчивает, однако вскоре после того инцидента, в августе 1943 года, армия передала проект флоту, который почему-то переименовал его в «Рентгеновские лучи» (Project X-Ray). В октябре того же, 1943 года морские пехотинцы взяли под охрану четыре пещеры, чтобы захватить мышей в случае необходимости — за одну ночь запросто можно было отловить хоть миллион. Первые «морские» эксперименты с мышами-бомбардировщиками начались в декабре. В ходе испытаний животные совершили около 30 поджогов и, как пишет историк Роберт Шеррод (Robert Sherrod), «четыре из них потребовали вмешательства профессиональных пожарных». Полномасштабные испытания были запланированы на август 1944-го, однако, когда адмирал флота Эрнест Кинг (Ernest J. King) понял, что летучие мыши не будут готовы к бою, как минимум, до середины 1945-го, он резко прекратил все работы по проекту, который к тому моменту «съел» приблизительно $2 миллиона. Хирург-стоматолог Адамс, до последнего работавший над «Рентгеновскими лучами», сильно огорчился. Он утверждал, что поджоги, совершённые летучими мышами-бомбардировщиками, возможно, были бы более разрушительными, чем атомные бомбы, которые сровняли с землёй Хиросиму и Нагасаки. Еще один из такого рода экспериментов попытка использования голубей для управления планирующих бомб. Кто видел датский фильм «Бей первым, Фредди!» поймет и оценит эту идею. Идея неплохая, но мало ли что в может быть у голубя в голове? По задумке создателей планируемой и управляемой глубинной бомбы «Pelican» использование голубей было надежнее локаторов и радионаведения. Тренированный голубь мог нажимать клювом на определенный точки на карте, проецируемой на специальную линзу и таким образом воздействовать на маршрут бомбы. SWOD Mk-7 «Пеликан» — самонаводящаяся противокорабельная планирующая бомба с полуактивным радиолокационным наведением. Разработана в рамках программы SWOD ВМФ США во Второй Мировой Войне. Успешно прошла испытания в 1943 году, но на вооружение флота не поступила ввиду потенциальной возможности разработать значительно превосходящую по характеристикам самонаводящуюся бомбу — впоследствии ASM-N-2 Bat … B-24 Libarator с тремя бомбами Pelican Бомба разрабатывалась с 1942 года, в рамках программы SWOD. Предполагалось, что её основной функцией станет поражение с большой дистанции подводных лодок в надводном положении. Точное бомбометание по сравнительно небольшим подводным лодкам было сложной задачей для океанских патрульных самолетов, и ВМФ США надеялся решить проблему, создав управляемую авиабомбу. Также планировалось использовать бомбу для эффективного поражения надводных кораблей. «Пеликан» был впервые испытан в декабре 1942 года, став первым в мире испытанным самонаводящимся оружием. Конструктивно, бомба представляла собой деревянный планерный фюзеляж, разработанный Бюро Стандартов (Bureau of Standards), под который могли подвешиваться различные виды бомб. В головной части бомбы была смонтирована полуактивная головка самонаведения, принимающая отраженный луч смонтированного на самолете-носителе радара AN/APS-2. Первоначально предполагалось, что основной боеголовкой бомбы станет 357-фунтовый глубинный заряд, но в итоге бомба разрабатывалась под 1000-фунтовые (450 кг) и 1500-фунтовые (650 кг) снаряды. Более легкая версия обозначалась как «Pelican Mk-II», более тяжелая — «Pelican Mk-III». Патрульный бомбардировщик PV-1P, избранный в качестве носителя, мог нести под крыльями две Mk-II или одну Mk-III в бомболюке. Испытания бомбы проходили успешно, но в 1943 году миниатюризация электроники достигла уровня, позволяющего создать компактную РЛС, размещаемую на самой бомбе, то есть сделать планирующую бомбу полностью активно самонаводящейся. В перспективе появления такого оружия, флот отказался от принятия SWOD Mk 7 на вооружение, мотивировав отказ недостаточным радиусом действия и необходимостью для самолета-носителя подходить близко к цели. Изготовленные бомбы «Pelican» использовались испытаниях, внимание же военных переключилось на ASM-N-2 Bat. А теперь самое интересное, хотя и странноватое, мягко говоря : для этой бомбы предлагалась органическая система управления с помощью специально обученных голубей. В начале 1942 года, ВМФ США получили предложение от доктора Б. Ф. Скиннера использовать для наведения управляемых бомб специально обученных почтовых голубей. Согласно выдвинутой концепции, голубь должен был быть предварительно обучен узнавать на аэрофотографии местности и нажимать клювом на позицию атакуемого объекта. Сквозь отверстие в карте, расположенное точно на месте атакуемого объекта, к голубю подавался корм. Таким образом, голубь привыкал узнавать и нажимать клювом на строго определенный объект на фотографии. Помещенный в головку самонаведения бомбы, голубь видел бы сквозь систему линз местность вокруг, и, заметив объект, узнавать который его учили по карте, тыкал бы в него клювом. Специальный электропроводящий экран, на который проецировалось перед голубем изображение местности, воспринимал бы движения клюва как команды автопилоту, и передавал их рулевым машинкам бомбы. Предполагалось, что голубь, удерживая клюв на цели, будет наводить таким образом бомбу точно в цель. Несмотря на критическое отношение флота к этому предложению, определенный бюджет был выделен на испытания. 