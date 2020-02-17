В сети появилось видео с Пугачевой после неудачной пластики

В сети появилось видео с известной певицей Аллой Пугачевой. Ролик был размещен в Инстаграме.
Поклонники обратили внимание,что она практически не шевелит верхней губой,а ее рот совсем перекошен.
Фаны предположили,что такая неприятность случилась из-за пластической операции или злоупотребления уколами красоты.
Алла Борисовна этот факт никак не комментирует.
Немного ранее,в одном из откровенных интервью,певица сама призналась,что регулярно посещает пластического хирурга и делает подтяжки лица.
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