Умерла актриса из Секса в большом городе

В возрасте 86 лет умерла актриса Линн Коэн, известная своей ролью в сериале Секс в большом городе.
Американская актриса Линн Коэн, сыгравшая в сериале Секс в большом городе, скончалась 14 февраля в возрасте 86 лет. Об этом CNN сообщил менеджер актрисы.
Причины смерти Коэн не называются. Место и дата похорон пока неизвестны.
Линн Коэн играла няню и домработницу, которая работала в доме у адвоката Миранды Хоббс, в 13 эпизодах Секса в большом городе в 2000, 2004, 2008, 2010 году.
Зрители также могли видеть актрису во второй части трилогии Голодных игр в 2013 году.
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