Февраль 17th, 2020

Умерла актриса из Секса в большом городе

В возрасте 86 лет умерла актриса Линн Коэн, известная своей ролью в сериале Секс в большом городе.

Американская актриса Линн Коэн, сыгравшая в сериале Секс в большом городе, скончалась 14 февраля в возрасте 86 лет. Об этом CNN сообщил менеджер актрисы.

Причины смерти Коэн не называются. Место и дата похорон пока неизвестны.

Линн Коэн играла няню и домработницу, которая работала в доме у адвоката Миранды Хоббс, в 13 эпизодах Секса в большом городе в 2000, 2004, 2008, 2010 году.

Зрители также могли видеть актрису во второй части трилогии Голодных игр в 2013 году.