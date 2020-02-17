Февраль 17th, 2020 Ученые — полет человека к другим звездам смертелен



Космические путешествия долго длиться не смогут, ведь микрогравитация вызывает ряд серьезных заболеваний. Отмечается, что исследователям из Университета Калифорнии (UC) удалось выяснить, что таким образом, нарушается целостность прочного клеточного барьера, которым выстлан наш кишечник. Данный барьер предупреждает попадание бактерий, грибков, а также вирусов из кишечника в организм человека. В свою очередь, синдром дырявой кишки (проницаемого кишечника или раздраженного кишечника) риск возникновения инфекций и воспалений, целиакии (нарушение пищеварения), диабета 1 типа, а также заболеваний печени может значительно увеличить.



Исследование, которые были проведены до этого времени, показали, что иммунную систему человека ослабляет микрогравитация, а также способствует размножению кишечных болезнетворных бактерий, таких как сальмонелла.



«Наше исследование впервые показывает, что микрогравитационная среда делает эпителиальные клетки менее устойчивыми к воздействию агента, который ослабляет барьерные свойства этих клеток, – говорит Деклан Маккол, профессор Университета Калифорнии и руководитель исследования.

По его словам, важным есть то, что данный дефект после возвращения на Землю сохраняется до 14 дней.



Также говорится, что ацетальдегид – метаболит алкоголя был выбран индуцирующим проницаемость агентом. Таким образом, алкоголь нарушает барьерную функцию, а также у нормальных людей и у пациентов с болезнями печени увеличивает желудочно-кишечную проницаемость. Более того, решающее значение для поддержания кишечника в здоровом состоянии имеет барьерная функция кишечного эпителия. Проницаемость же в свою очередь, может привести к утечке нежелательных веществ и бактерий в организм.



Отмечается, что для того, чтобы имитировать невесомость, ученые использовали биореактор, который имитирует невесомость, вращаясь. Клетки эпителия кишечника поместили в сосуд и через 18 дней кишечные эпителиальные клетки показали замедленное образование соединений, которое является необходимым для поддержания непроницаемости.



Таким образом, новое исследование сможет помочь подготовиться лучше к длительным космическим путешествиям, а также колонизации. В ходе которых воздействие пищевого патогена может привести к более серьезным патологиям, нежели на Земле. В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

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