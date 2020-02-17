Февраль 17th, 2020

Тягнибок хочет развалить РФ на десятки небольших государств

Вместе со своими парнерами Украина должна работать над тем, чтобы в пределах современной России появились десятки независимых государств

С таким заявлением выступил председатель партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок в эфире одного из телеканалов.

По его мнению, именно это будет надежным залогом безопасного развития и процветания Украины.

«Если мы хотим в мире жить во всем мире и, в частности, в Украине, то севернее нас не может быть такой большой, мощной империи, всем ставит палки в колеса», — отметил политик.

«Я за то, чтобы Украина вместе с другими мировым сообществом все делала, чтобы Российская империя раскололась и рухнула, ну, скажем, на 20-30, а то и 40 маленьких государств. Всякие Татарстан, Башкиртостаны, Коми и т.д. Вот когда мы с вами когда-нибудь включим утром радио и услышим, что на той большой территории, которая сегодня называется Российская Федерация, образовалось много десятков маленьких государств, вот тогда мы сможем жить в покое сами и сможем быть спокойными за наших детей «, — пояснил свою точку зрения Тягнибок.

«Нам надо все делать, чтобы развалить Московию», — добавил он.