Трамп на лимузине открыл гонку NASCAR во Флориде

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии открытия гонки Daytona 500 ассоциации NASCAR в городе Дейтона-Бич в штате Флорида. Для этого он проехал трассе на своем лимузине, известном как «The Beast».

Лимузин и машины сопровождения проехали по гоночной трассе в общей сложности четверть круга. Кроме того Трамп выступил перед зрителями с речью, в которой назвал их патриотами США, а гонку — «истинной славой страны».

Как отмечают СМИ, до Трампа на открытии Daytona 500 бывали и другие президенты США — в частности, младший и старший Буши, а также Рональд Рейган.