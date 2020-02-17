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Трамп на лимузине открыл гонку NASCAR во Флориде

© СС0 Public Domain
Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии открытия гонки Daytona 500 ассоциации NASCAR в городе Дейтона-Бич в штате Флорида. Для этого он проехал трассе на своем лимузине, известном как «The Beast».
Лимузин и машины сопровождения проехали по гоночной трассе в общей сложности четверть круга. Кроме того Трамп выступил перед зрителями с речью, в которой назвал их патриотами США, а гонку — «истинной славой страны».
Как отмечают СМИ, до Трампа на открытии Daytona 500 бывали и другие президенты США — в частности, младший и старший Буши, а также Рональд Рейган.

Tags: , | Category: Новости, США ﻿
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