Февраль 17th, 2020

Солист группы RAMMSTEIN снялся в порно



Солист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн недавно создал новый музыкальный проект и назвал его Na chui. Это созвучно с русским матерным словом. Тут же в сети появился клип на первую песню нового проекта — Till the End («До конца»). Клип был снят в стиле жесткого порно и опубликован на популярном порносайте.



Видео сняли как настоящий порноролик, где Линдеманн выступает главным героем сюжета, находясь в окружении множества девушек. Музыкально новая композиция записана в стиле электроника.



Версию клипа без цензуры можно найти на немецком порносайте. Там же сообщалось об анонсе следующего клипа, который, очевидно, выйдет в таком же формате.



