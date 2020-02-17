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Солист группы RAMMSTEIN снялся в порно


тилльСолист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн  недавно создал новый музыкальный проект и назвал его Na chui. Это созвучно с  русским матерным словом. Тут же в сети появился клип на первую песню нового проекта — Till the End («До конца»). Клип был снят в стиле жесткого порно и опубликован на популярном порносайте.

Видео сняли как  настоящий порноролик, где Линдеманн выступает главным героем сюжета, находясь в окружении множества девушек. Музыкально новая композиция записана в стиле электроника. 

Версию клипа без цензуры можно найти на немецком порносайте. Там же сообщалось об анонсе следующего клипа, который, очевидно, выйдет в таком же формате.

Tags: , , , | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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