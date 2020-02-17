Шнуров матом выразил свое отношение к заявлению протоиерея о гражданских женах

На днях в прессу попало заявление главы патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданском браке. В нем служитель церкви назвал гражданских жен бесплатными проститутками,чем немало возмутил общественность.
Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил протоиерею в своем стиле. Он написал стихотворение с использованием не нормативной лексики и опубликовал в своем Instagram-аккаунте:
«..Знал бы ты, протоиерей,
Сколько содержание стоит
Двух прекрасных женских ножек.»
Так же Шнуров посоветовал Смирнову поменьше болтать глупостей и выпить водки, а также добавил, что бесплатных жен не бывает.
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