Февраль 17th, 2020

Шнуров матом выразил свое отношение к заявлению протоиерея о гражданских женах

На днях в прессу попало заявление главы патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданском браке. В нем служитель церкви назвал гражданских жен бесплатными проститутками,чем немало возмутил общественность.

Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил протоиерею в своем стиле. Он написал стихотворение с использованием не нормативной лексики и опубликовал в своем Instagram-аккаунте:

«..Знал бы ты, протоиерей,

Сколько содержание стоит

Двух прекрасных женских ножек.»



Так же Шнуров посоветовал Смирнову поменьше болтать глупостей и выпить водки, а также добавил, что бесплатных жен не бывает.