Февраль 17th, 2020

Россия направила в Ирландию агентов для повреждения интернет кабелей на дне океана

Россия направила агентов разведки в Ирландию, чтобы составить карту точного расположения волоконно-оптических кабелей на океанском дне, которые соединяют Европу с Америкой, подозревают ирландские правоохранительные органы.

Это вызвало беспокойство по поводу того, что российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест, с тем, чтобы в будущем повредить. Ранее российские подводные лодки и военные суда, пербувалы в Атлантическом океане, уже подозревались в осуществлении этой деятельности.

Именно Ирландия является точкой, откуда выходят кабели связи, обеспечивает интернет-трафик между Америкой, Британией и Европой.

Кабели позволяют миллионам людей общаться и позволяют финансовым операции проходить беспрепятственно.

Спецслужбы и военные источники считают, что агентов направила российская военная разведка ГРУ.

Спецслужбы также считают, что российские спецслужбы, пользуясь слабостью местной контрразведки, могут использовать Ирландию как свою базу.