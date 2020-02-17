Февраль 17th, 2020

РФ потеряла предпоследний корабль первого ранга

15 февраля на российском большом противолодочном корабле (БПК) «Керчь» проекту 1134Б был спущен военно-морской флаг, а корабль переведены в категорию военного имущества.

ВПК «Керчь» был третьим в серии из семи кораблей проекту 1134Б (шифр «Беркут-Б», по кодификации НАТО — Kara class), построенных на судостроительном заводе имени 61 Коммунара в Николаеве. Основное назначение — действия в составе поисково-ударных групп по поиску и уничтожению атомных ракетных подводных лодок в отдаленных районах океана.

Заложенный 30 апреля 1971 (заводской № С-2003), спущен на воду 21 июля 1972. Введен в эксплуатацию 25 декабря 1974. Нес службу в составе Черноморского флота ВМФ СССР и Российской Федерации, с 1994 по 1997 год был флагманом флота.

Полное водоизмещение — 8565 тонн, стандартная — 6700 тонн. Длина — 173,4 м, ширина — 18,5 м, осадка — 5,74 м. Газотурбинная силовая установка мощностью 92000 л.с. Скорость полного хода — 32 узла. Дальность плавания — 5200 миль при 20 узлах. Автономность 30 суток по запасам топлива и воды, 45 суток по запасам провизии. Экипаж 429 человек.

Вооружение: 2 х 4 ПУ ПЧРК «Метель», 2 ПУ ЗРК «Шторм», 2 ПУ ЗРК «Оса-М», 2 х 2 76-мм артустановки АК-726, 4 х 6 30-мм АК-630, 2х 5533 мм торпедные аппараты ПТА-53, 2 х 12 РБУ-6000, 2 х 6 РБУ-1000, 1 противолодочный вертолет Ка-25.

В 2014 году корабль стал на плановый восстановительный ремонт, но в ноябре 2014 года на ВПК вспыхнул пожар, который нанес кораблю большого вреда. Комиссия ВМФ, проводила обследование корабля, приняла решение его восстанавливать, а утилизировать. В 2015 году ВПК «Керчь» вывели из боевого состава флота и начали снимать вооружение.