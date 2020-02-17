Полиция и Нацгвардия будут охранять украинцев из Уханя

Место карантина будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции
Об этом сообщает пресс служба МОЗ.
«Сразу после приземления будут осуществлены все меры безопасности — самолет сразу направляется на санитарную стоянку. Необходимые таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной перемещаются отдельными транспортными средствами. Водители (работники ДСНС) вместе с другими людьми подлежат 14-дневной изоляции в месте наблюдения «, — говорится в сообщении.
После транспортировки к месту нахождения людей транспорт, которым перевозились эвакуированы и члены команды, подлежит дезинфекционной обработке.
Медики, которые сопровождали рейс, продолжат свою работу и обеспечат медико-санитарное наблюдение в обсервации.
Место будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции.
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