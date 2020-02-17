Февраль 17th, 2020

Похудевшая Адель отожгла на свадьбе друзей

В сети не стихает обсуждение разительных перемен во внешности британской исполнительницы. Пока сама Адель не решается открыто выйти в свет, в социальных сетях распространяются фото очевидцев появления исполнительницы на частных вечеринках. Каждое из них вызывает большой резонанс.

После длительного отдыха от светской жизни Адель раз за разом замечают на громких закрытых вечеринках. Так, большой ажиотаж вызвала ее появление на мероприятии Бейонсе и Jay-Z для голливудских звезд. Теперь певица зажгла на свадьбе подруги британской поэтессы Лауры Докрилл и музыканта Гуго Уайта.

В одном из лондонских заведений исполнительница спела собственные хиты и бессмертные синглы популярного коллектива Spice Girls. Кроме того, Адель провела своеобразную свадебную церемонию пары, объединив влюбленные сердца в прочный союз.

К праздничному вечеру звезда приготовилась по-особенному. Она появилась в обтягивающем белом топе, который соединила с юбкой в цветочном принте. Певица добавила торжества своему образу благодаря шляпке с фатой. Длинные волосы Адель собрала в низкий хвост, а из аксессуаров выбрала массивные серьги-кольца. На лице знаменитости насыщенный вечерний макияж, который подчеркнул выразительные черты похудевшего лица.

Судя по кадрам, изменения во внешности существенно повлияли на зажигательную Адель. Ведь ранее представители ее близкого окружения уверяли, что она решила позаботиться о своем здоровье, чтобы стать лучшей мамой для своего единственного сына: «Во время похудения целью Адель было стать как можно здоровее. Это никогда не касалось потери килограммов ради красоты».