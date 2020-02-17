Февраль 17th, 2020

Почему заблокировали букмекерские конторы?

Еще вчера вы благополучно заходили в свой аккаунт на сайте любимой букмекерской конторы, делали ставки, выигрывали и выводили деньги, а сегодня получаете сообщение о том, что доступ к сайту невозможен? Как же так, почему заблокировали букмекерскую контору? Есть ли легальные букмекерские конторы в России? Как теперь делать ставки на исход спортивных событий, да и можно ли хотя бы забрать свои деньги с игрового счета? Ответы на все эти вопросы вы сможете найти на сайте Online-Bookmakers.com.

Долой стереотипы и заблуждения

На самом деле, сами сайты букмекерских контор никто не блокирует – подлежит блокировке только доступ к ним с территории России. Это объясняется тем, что по закону российские интернет-провайдеры обязаны препятствовать доступу пользователей на те сайты (домены), которые попали в «черный список» Роспотребнадзора. То есть, блокируется доступ именно к определенному домену, и никак иначе. Сам сайт никто не может заблокировать или удалить с хостинга (кроме владельца сервера). Такие ситуации тоже бывают, но не в случаях с букмекерскими конторами.

Причины проблем с доступом к сайтам букмекеров

Главная проблема – двоякое толкование законодательства. Сами по себе букмекерские конторы не запрещены, а вот азартные игры – строго под запретом. Казалось бы, причем тут одно к другому? Проблема заключается в том, что в глазах Роскомнадзора некоторые букмекеры автоматически причисляются к игорным домам (а другие – нет, а почему так – догадайтесь сами). Соответственно, как только контролирующие органы посчитают необходимым заблокировать доступ к «подозрительному» на их взгляд веб-ресурсу, данная мера будет предпринята. Причем даже без вынесения судебного решения – как только провайдер получит уведомление, доступ будет прекращен.

С другой стороны, некоторые БК виноваты сами – они размещали на своих сайтах видеослоты (игровые автоматы, которыми можно пользоваться по интернету). Тут имеет место прямое нарушение требований закона, поэтому вопроса о правомерности блокировки доступа быть не может.

Легальная работа – отсутствие блокировки

Если букмекеры, доступ к сайтам которых не заблокирован – эти конторы зарегистрированы на территории РФ и принимают ставки исключительно в режиме онлайн. Единственный минус для пользователей в данной ситуации заключается в многократном усложнении процедуры регистрации.

Восстановление доступа к сайту интересующей вас БК

Блокировка доступа к сайту букмекера, где у вас есть персональный аккаунт (а тем более средства на счету) – еще не повод отказываться от услуг компании, не нашедшей общего языка с российскими контролирующими органами. Есть несколько вариантов решения вопроса:

Использование «зеркал» официального сайта выбранной вами БК. В данном случае идет речь про точные копии проблемного веб-ресурса, расположенные на другом домене – они предоставляют пользователям те же самые возможности. Запомните: Роскомнадзор вносит в черный список и блокирует конкретный домен. Использование VPN. Для провайдера вы будете выглядеть как посетитель не из РФ.