 
 
Февраль 17th, 2020

Победитель проекта «Зважені та щасливі» встречается с финалисткой шоу «Холостяк»

 

ворошновПосле окончания проекта «Зважені та щасливі» Николай Ворошнов продолжает совершенствовать свое тело. О личной жизни он так же не забывает.

 Победитель первого сезона теле-шоу«Зважені та щасливі»   в День святого Валентина трогательно  признался в любви своей девушке. Он разместил в Инстаграм совместный с ней снимок.

 Именно благодаря публикации и стало известно, что у Николая роман с участницей третьего сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Ириной Скориковой. Такой же кадр появился и в микроблоге девушки.

«Любовь витает в воздухе!»– подписал фотографию Ворошнов. Такими же словами и свою публикацию сопроводила Ирина.

Поклонники в комментариях отмечают,что эта новость стала полной неожиданностью для них  и желают паре счастья.

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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