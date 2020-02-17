Февраль 17th, 2020

Победитель проекта «Зважені та щасливі» встречается с финалисткой шоу «Холостяк»

После окончания проекта «Зважені та щасливі» Николай Ворошнов продолжает совершенствовать свое тело. О личной жизни он так же не забывает.

Победитель первого сезона теле-шоу«Зважені та щасливі» в День святого Валентина трогательно признался в любви своей девушке. Он разместил в Инстаграм совместный с ней снимок.