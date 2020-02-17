Победитель проекта «Зважені та щасливі» встречается с финалисткой шоу «Холостяк»

После окончания проекта «Зважені та щасливі» Николай Ворошнов продолжает совершенствовать свое тело. О личной жизни он так же не забывает.
Именно благодаря публикации и стало известно, что у Николая роман с участницей третьего сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Ириной Скориковой. Такой же кадр появился и в микроблоге девушки.
«Любовь витает в воздухе!»– подписал фотографию Ворошнов. Такими же словами и свою публикацию сопроводила Ирина.
Поклонники в комментариях отмечают,что эта новость стала полной неожиданностью для них и желают паре счастья.
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