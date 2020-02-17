Племянница принцессы Дианы станет иудеем, из-за жениха-миллиардера

29-летняя племянница покойной принцессы Дианы Китти Спенсер активно готовится к свадьбе с 61-летним южноафриканским бизнесменом Майклом Льюисом, чье состояние оценивается в 100 миллионов долларов. В ближайшее время двоюродной сестре принцев Уильяма и Гарри предстоит не только продумать все детали торжества и выбрать свой свадебный наряд, но и принять иудаизм, чтобы быть одной веры со своим будущим супругом.

По сообщениям издания The Sunday Times, сейчас Китти принимает все необходимые религиозные наставления, чтобы пройти гиюр (обряд обращения в иудаизм. — Прим. ред.). На данный момент Спенсер, как и все остальные члены ее семьи, исповедует англиканство.

Китти Спенсер

Несмотря на то что Китти как-то была замечена со своим женихом в синагоге, до этого момента не было понятно, какой именно конфессии придерживался Льюис. Дело в том, что на своей первой жене Майкл женился по православным традициям (от этого брака у миллионера есть трое взрослых детей).

Майкл Льюис

Напомним, что о помолвке Китти Спенсер и Майкла Льюиса стало известно в начале января: бизнесмен сделал предложение возлюбленной на рождественских праздниках. Роман Китти и Майкла начался в 2018 году, но первое время пара предпочитала не афишировать свои отношения. Разница в возрасте (возлюбленный старше Китти на 31 год) пару явно не смущает. Китти вообще предпочитает мужчин постарше — предыдущий бойфренд Китти, бизнесмен Никколо Бараттьери ди Сан Пьетро, был старше ее на 19 лет.

Майкл Льюис родом из династии бизнесменов — в 1930-х его дед основал успешную компанию по продаже мебели, а в 1980-х его отец купил контрольный пакет акций южноафриканской компании по продаже одежды Foschini Group. Льюис также известен как филантроп: в 2011 году он пожертвовал миллионы фунтов стерлингов Оксфордскому университету на создание кафедры изучения Израиля.

Китти Спенсер