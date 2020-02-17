Февраль 17th, 2020

Певице MARUV вернули украденные вещи

В середине января этого года певица MARUV сообщила о том, что ее нагло ограбили в центре Киева. Теперь стало известно, что преступника задержали, а исполнительнице вернули часть украденных вещей. MARUV показала в полицейском участке, что у нее похитили, а также поблагодарила правоохранительным органам за работу. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пресс служба полиции Киева. В соцсетях опубликовали фото вещей, которые удалось вернуть.

«Сегодня, 17 февраля, следователь Шевченковского управления полиции вернул певице часть похищенных вещей, другое имущество вернут владелице после проведения экспертиз. Напомним 11 января на улице Богдана Хмельницкого неизвестный разбил стекло в авто и похитил вещи певицы. Впоследствии столичные правоохранители задержали подозреваемого и изъяли у него большую часть похищенных вещей. Задержанным оказался гражданин другого государства, 1979 года рождения «, — говорится в сообщении полиции.

MARUV поблагодарила правоохранителей на видео и обратилась к поклонникам с просьбой внимательно следить за своими вещами, а в случае ограбления немедленно обращаться в полицию.