Пэрис Хилтон решила купить отель на Закарпатье

Недавно стало известно, что Пэрис Хилтон собирается покупать комплекс «Деренивская Купель» . Локация находится в Закарпатье и станет заключительным местом съемок документального фильма «Это Пэрис», выход которого предварительно планируется в ютубе уже в мае этого года.

Пэрис призналась,что этот проект выходит за рамки того,что она делала раньше.. В прошлом она всегда играла роль своего персонажа. Это началось еще после съемок реалити-шоу «Простая жизнь», которые стартовали в 2003 году.

«Хочу, чтобы мир увидел, что есть много неправильных представлений. Меня судят по персонажу, которого я создала в начале своей карьеры. Здесь все будет по-другому. Люди увидят деловую женщину, которая создала и продолжает усердно работать со своими бизнес-империями. Увидят, кто я на самом деле»,

– утверждает Пэрис.

В январе по настоянию Пэрис Хилтон в «Деренивской Купели» была достроена вертолетная площадка,двухуровневый паркинг и пассаж для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий.