Февраль 17th, 2020

Оливия Уайлд снимет фильм о героической гимнастке Керри Страг

Актриса и режиссёр поставит биографический фильм «Perfect» об американской гимнастке Керри Страг.

Страг выступала за сборную США по спортивной гимнастике в 1990-х годах и была частью так называемой «Великолепной семёрки». В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте Страг серьёзно травмировала лодыжку, однако продолжила выступление и помогла завоевать своей команде золотую медаль.

Травма оказалась настолько серьёзной, что Страг была вынуждена завершить карьеру. После победы девушка стала национальной героиней: её фотография была опубликована на обложке TIME, её приглашал в Белый дом президент Клинтон. После ухода из спорта Страг закончила Стэнфорд, работала в министерстве финансов и юстиции.

Сценарий ленты написал Ронни Сандал.