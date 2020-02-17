Февраль 17th, 2020

Обнаружена истинная причина переедания в организме человека





Существует утверждение, что тяга к аппетиту зависит от размера желудка, однако оказалось, что он здесь ни при чем.

Оказалось, что аппетит зависит не от растянутого желудка, а от растянутого кишечника, пишут «Дни.ру».



Сейчас существуют даже операции, цель которых уменьшить стенки желудка, чтобы человек не переедал. Однако ученые из Калифорнии обнаружили, что более важную роль играет растяжение кишечника.



Специалисты использовали маркеры РНК и подробно выяснили распределение в кишечнике чувствительных нейронов, которые связаны с блуждающим нервом.

Исследователи изучили сенсорные нейроны блуждающего нерва, ведь из предыдущих исследований им было известно, что подавление его активности снижает аппетит.



Ученые считают, что хирургическое уменьшение желудка срабатывает потому, что съеденная пища быстрее попадает в кишечник.