Февраль 17th, 2020

Меган Маркл и принц Гарри впервые были замечены вместе после новости о сложении с себя королевских полномочий

После того как 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри объявили о своем решении сложить с себя королевские полномочия и обосноваться в Канаде, фотографам еще ни разу не удавалось запечатлеть пару вместе (несмотря на круглосуточное дежурство репортеров около дома герцогов). При этом супруги уже не раз выходили в свет, однако эти события не афишировались и проходили в частном порядке. Но на днях герцоги Сассекские все же стали героями снимков папарацци — пару засняли в международном аэропорту Виктория в Канаде на День святого Валентина.

Скорее всего, Меган и Гарри прилетели из США, где они на прошлой неделе посетили Стэнфордский университет. Там они встречались с его профессорами, чтобы обсудить их новый благотворительный фонд, о создании которого герцоги Сассекские сообщили в январе. Сообщается, что Меган Маркл и принц Гарри прилетели коммерческим рейсом, их девятимесячного сына Арчи с ними не было.

Супруги были в хорошем настроении и улыбались. Оба они для полета выбрали комфортные образы: Меган была одета в джинсы, рубашку и кардиган, а Гарри — в джинсы, джемпер и бейсболку. В руках герцогиня Сассекская несла ноутбук — сейчас, если верить инсайдерам, у Меган полно планов относительно новой работы, поэтому, вероятно, любую свободную минуту она посвящает своим новым проектам.

Где в итоге окончательно решат обосноваться герцоги Сассекские, пока неясно. Как говорят источники, пара присматривается и к США. А вот в Великобританию они, кажется, возвращаться не планируют вовсе: на днях стало известно, что они уволили весь свой лондонский персонал.