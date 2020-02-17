Февраль 17th, 2020

Маша Ефросинина показала фото своей дочери

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина часто распространяет фотографии с сыном, а вот ее дочь Нана не любит публичности. На днях знаменитость трогательно поздравила дочь с днем ​​рождения и показала ее нежное фото.

Маша Ефросинина редко появляется на публике с обоими детьми. Часто рядом с ней можно увидеть сына Александра. По случаю 16-летия Наны, звезда телеэкранов поделилась с подписчиков в Инстаграм ее волшебной фотографией.

На снимке Нана позирует в летний белом платье из легкой ткани и цветочным принтом. Ее волосы рассеивается ветром. В руках девочка держит букет полевых цветов. Особое внимание привлекает взгляд Наны.

«Моя уникальная девочка! Какое счастье, что ты у меня есть! Я люблю в тебе все-все! С Днем рожденья», - подписала фото звездная мамочка.