Февраль 17th, 2020

Дженнифер Лопес опубликовала эротичное селфи в микробикини

Восхищаться фигурой 50-летней Дженнифер Лопес можно бесконечно — звезда, которая является настоящей фанаткой спорта и здорового образа жизни, своим примером доказывает, что благодаря упорной и регулярной работе над собой можно добиться невероятного результата. Вчера певица его и продемонстрировала, опубликовав в инстаграме селфи в бикини.

Расслаблена и перезаряжена,

— подписала снимок Джей Ло.

Только я собиралась пропустить спортзал… Джен, ты — наша мотивация!

Идеальное тело!

Хочу быть, как Джей Ло, когда вырасту,

— пишут ей в комментариях.

Сама Джей Ло не только постоянно ходит в спортзал, но и вместе со своим женихом Алексом Родригесом устраивает фитнес-челленджи: например, на несколько дней отказывается от сахара и углеводов (а это задача не из простых!). Такие эксперименты ей, конечно, даются нелегко, но благодаря силе воли и упорству она с ними достойно справляется, мотивируя все больше людей следовать ее примеру.