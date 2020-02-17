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Джастин Бибер рассказал, как он относится к Билли Айлиш

айлиш4Билли Айлиш никогда не скрывала своей любви к творчеству молодого канадского певца Джастина Бибера. Они познакомились этим летом, когда Билли совсем не ожидала появления своего кумира — на фестивале Коачелла случается и не такое.

После этого были и совместный трек, и вечеринки, и настоящая дружба. В интервью Apple Music’s Beats Джастин выразил опасения за Билли, ведь ему хорошо знакома история успеха в раннем возрасте и он не понаслышке знает, как подростков ломает слава.

«Если я когда-нибудь буду нужен ей — я буду рядом», -  сказал Бибер о Билли Айлиш

Девушку настолько тронул эмоциональный отклик Джастина, что она выложила в Инстаграм отрывок видео и свои старые фотографии. Удивительно, как сбываются мечты и кумиры детей становятся их настоящими друзьями.

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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