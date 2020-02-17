Февраль 17th, 2020

Бывшая пассия принца Гарри покончила с собой

40-летняя экс-ведущая популярного британского реалити-шоу Остров любви, Кэролайн Флэк, покончила с собой.

Тело Флек нашли в ее квартире в Лондоне в субботу, 15 февраля. О самоубийстве сообщил адвокат ее семьи. Мотивы поступка женщины пока остаются в тайне.

Известно, что Флек должна была предстать перед судом по делу о нападении на своего бойфренда, модель и теннисиста Льюиса Бертона. При этом сама Флек эти обвинения отвергала, а Бертон просил не считать его потерпевшим.

Известно, что ведущая была в 2009 году короткий роман с принцем Гарри. Напомним, герцогиня Сассекском Меган Маркл и принц Гарри подадут в суд на папарацци через скрытое наблюдение за ними.