Бритни Спирс сломала лодыжку

38-летняя Бритни Спирс нередко делится в инстаграме личными снимками, а вот под прицелы уличных фотографов она попадает крайне редко. На днях же она была замечена папарацци, когда прогуливалась по улице в Лос-Анджелесе, и, конечно, те не упустили возможности ее сфотографировать.

Бритни, одетая в короткий красный топ и белые шорты, направлялась в студию загара. Нельзя не обратить внимание на то, что певица шла в специальном медицинском ботинке — очевидно, она где-то травмировала ногу, поэтому теперь вынуждена будет носить его некоторое время. Инстаграм звезды пока «молчит», но можно предположить, что травму она получила во время занятий спортом или же конной прогулки, на которые она часто отправляется вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари.

Впрочем, похоже, сильно волноваться поклонникам за Бритни не стоит — в ботинке она, кажется, чувствует себя довольно комфортно и уверенно, очевидно, что травму она получила не слишком серьезную и уже скоро снова будет делиться в своем блоге новыми видео тренировок.