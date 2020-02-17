Февраль 17th, 2020

Брэдли Купер не сдержал отцовских чувств к дочери

Брэдли Купер и Ирина Шейк решили расстаться еще в июне 2019-го. С тех пор их имена постоянно появляются в прессе. Сначала актеру приписывали роман с Леди Гагой. Затем Ирину «сватали» экс-супругу Дженнифер Энистон Джастин Теру. Впоследствии страсти улеглись, Гага объявила о новом избраннике, Ирина наконец дала официальный комментарий об их отношениях и разрыв с Купером … Так что скандальное трио на время оставили в покое. Впрочем, каждый выход актера и модели до сих пор под прицелом, и часто причина тому — 2-летняя Лея.

Знаменитые родители не стали втягивать ребенка в свои «разборки», так что суета ее практически никак не коснулся. Ирина и Брэдли сразу поделили опеку над девочкой, которой в марте исполнится 3 года. И теперь по очереди проводят время с ней. Интересно, что чаще объектом папарацци становится Шейк. Модель и ее дочь все время «ловят» во время прогулки по Нью-Йорку. А сегодня, 17-го февраля, девочку удалось снять с отцом. Они гуляли в Вест-Виллидже. По всему, звездный отец вместе с Леей отправился на завтрак в одно из заведений города.

На снимках, сделанных папарацци, Купер несет дочь на руках. При этом видно, как счастливый отец прижимает ее к себе, а она в ответ улыбается. Кстати, в прессе уже давно заметили, что заботливый папа любит носить свое сокровище на руках.