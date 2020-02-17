Февраль 17th, 2020

Берлинале 2020.Люди ночуют на полу,чтобы купить билет.

20 февраля стартует юбилейный 70-тый международный кинофестиваль Берлинале. Он является одним из самых престижных и значимых в мире. Жюри уделяет особое внимание тому,чтобы на конкурсе были представлены прогрессивные картины со всего мира.

В этом году от Украины будут показаны несколько фильмов.

«Земля блакитна,ніби апельсин!»-документальный фильм режиссера Ирины Цилык.

«ДАУ.Наташа.»- фильм режиссера Ильи Харжановского. Фильм отобранный жюри для основного конкурса.

«Номера»-режиссеры Олег Сенцов и Ахтем Сеинтаблаев.Эта премьера состоится в рамках специального показа.

В сеть попали фото , на которых видно,что люди ночуют на полу перед кассами ,чтобы купить билет на кинофестиваль.Многие принесли спальники и расположились прямо в вестибюле торгового центра.