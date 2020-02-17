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Белла Хадид поздравила бывшего с днем рождения, но передумала и удалила пост

хадидПохоже, звездам Инстаграма стоит собраться на большом тренинге по ведению соцсетей и осознать, наконец, одно простое правило -  то, что было быстро удалено не считается не выставленным!

23-летняя Белла Хадид всегда будет страдать от повышенного внимания СМИ (если, конечно, не превратится в Аманду Байнс), поэтому девушка не должна принимать опрометчивых решений. Многие подписчиков Беллы Хадид были большими фанатами бывшего парня модели, поэтому застраницей девушки следят внимательнее, чем за грагницей Мексики и США.

16 февраля отметил день рождения Эйбел Тесфайе, он же бывший парень популярной модели Беллы Хадид. Девушка то сходилась с рэпером, то расставалась. За этим маятником устали наблюдать даже преданные поклонники, а пара окончательно разорвала отношения. Однако, Белла решила подогреть интерес (в очередной раз) и выложила в соцсети фото Эйбел, чтобы поздравить его с праздником. Очевидно, после этого ей сразу же позвонили подружки и заставили удалить историю. Но было слишком поздно, ведь все уже успели сделать скриншот.

В общем, ждем новой информации про  статус отношений красивой пары. Вдруг, эта драма продлится еще дольше?

Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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