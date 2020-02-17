Февраль 17th, 2020

Сайт королевской семьи перенаправлял пользователей на просмотр порно

На официальном сайте королевской семьи произошел неприятный случай. Ссылка, по которой предусматривался переход на сайт благотворительного фонда Елизаветы II, отсылало пользователей смотреть порно.

Ссылки, которые должны было вести на сайт благотворительного фонда Dolen Cymru, патроном которого является внук Елизаветы II принц Гарри, переадресовывали пользователей интернет-страницы королевской семьи Royal.uk на китайскую порнографию. Об этом сообщает издание The Sun.

При переходе по ссылке на благотворительный фонд предлагались интернет-фильтры для детей. Таким образом, доступ к контенту 18+ могли получить несовершеннолетние. На той интернет-странице были размещены ролики для взрослых, а также секс-шоу, которые транслировались в прямом эфире.

Ошибку исправили после того, как журналисты издания The Sun сообщили дворец о неприятном инциденте. Там пояснили, что неправильное ссылка вела на домен, который теперь имеет другого владельца.