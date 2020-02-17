Февраль 17th, 2020

Австралийские ученые доказали, что есть перед сном — полезно

Австралийские ученые выяснили, что ужин, который состоитиз быстро усвояемых продуктов с высоким гликемическим индексом, помогает быстрее уснуть. Полученные данные позволяют сказать, что найден простой и приятный способ борьбы с бессонницей.

«Чтобы легко засыпать, нужно соблюдать несколько простых правил, например, не пить вечером алкогольные и коффеинизированные напитки. Если вам все равно трудно уснуть, посоветуйтесь со своим лечащим врачом, можно ли вам есть на ночь пищу с высоким гликемическим индексом. Этот прием может пригодиться и тем, кто не может уснуть после ночной работы или после смены часовых поясов», — объясняет Chin Moi Chow, одна из авторов исследования.

Гликемический индекс (ГИ) – это число от 1 до 100, показывающее, насколько быстро усваивается пища. Злаки и овощи богаты клетчаткой и имеют низкий ГИ, после их употребления уровень глюкозы в крови возрастает постепенно. Белый рис, бананы и т.д. бедны клетчаткой, содержат более простые углеводы и имеют высокий ГИ.

«В исследовании участвовали люди, изначально не страдающие бессонницей, поэтому у них трудно было ожидать значительного улучшения сна. Возможно, людям, испытывающим проблемы со сном, пища с высоким ГИ не только облегчит засыпание, но и поможет восстановить структуру сна», — отмечают авторы работы.

Для того чтобы быстрее уснуть, на ужин можно есть хлеб, картофель, злаковые батончики, хлопья из злаков