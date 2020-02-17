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Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

Помимо Терминатора , бизнесмена, кинорежиссера, культуриста и 38-го губернатора Калифорнии, Арнольд Шварценеггер также является супер папой. Несмотря на напряженный график работы, Арнольд оказался удивительным отцом для своих 2-х дочерей и 3-х сыновей, всегда находясь рядом с ними. Мы восхищаемся прекрасными отношениями, которые мегазвезды делят со своими детьми, и хотели бы поделиться с вами некоторыми счастливыми моментами.

фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

Он следит за тем, чтобы его дети знали, что их любят. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

Он никогда не забывает их дни рождения. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

Его дочь Кристина — его любимый партнер по тренировкам. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

Он душит своих детей с любовью.

фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа


Он призывает их двигаться вперед и достигать большего. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

Для Арнольда наблюдать, как его дети хорошо растут — одна из величайших радостей в мире. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

Если они любят тебя, они найдут для тебя время. Арнольд является живым примером этого. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

Прошли десятилетия, но их связь все еще крепка. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

Нет ничего более ценного, чем связь между отцом и его дочерью. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

«Всегда папина дочка».

фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа



Как говорит его дочь Кристина, он «лучший папа в мире».

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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