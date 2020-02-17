Февраль 17th, 2020

Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

Помимо Терминатора , бизнесмена, кинорежиссера, культуриста и 38-го губернатора Калифорнии, Арнольд Шварценеггер также является супер папой. Несмотря на напряженный график работы, Арнольд оказался удивительным отцом для своих 2-х дочерей и 3-х сыновей, всегда находясь рядом с ними. Мы восхищаемся прекрасными отношениями, которые мегазвезды делят со своими детьми, и хотели бы поделиться с вами некоторыми счастливыми моментами.











Он следит за тем, чтобы его дети знали, что их любят.



Он никогда не забывает их дни рождения.



Его дочь Кристина — его любимый партнер по тренировкам.



Он душит своих детей с любовью.









Он призывает их двигаться вперед и достигать большего.



Для Арнольда наблюдать, как его дети хорошо растут — одна из величайших радостей в мире.



Если они любят тебя, они найдут для тебя время. Арнольд является живым примером этого.



Прошли десятилетия, но их связь все еще крепка.



Нет ничего более ценного, чем связь между отцом и его дочерью.



«Всегда папина дочка».











Как говорит его дочь Кристина, он «лучший папа в мире».