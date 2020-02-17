Амаль Клуни обвинила Дональда Трампа в нарушении прав СМИ и свободы слова

42-летняя Амаль Клуни уже не раз критиковала действия президента США Дональда Трампа. На днях она снова осудила его, обвинив в том, что он несет ответственность за негативные высказывания в адрес журналистов.

Некоторые формулировки, которые используют авторитетные лидеры, когда говорят о журналистах, вдохновлены языком, который пришел от президента США,

— сказала она в интервью Guardian.

По мнению Амаль, Трамп осуждает любую критику своей политики или своих действий, называя это фейковыми новостями, журналистов — нечестными и ужасными людьми, а СМИ — врагами народа. Для борьбы с подавлением СМИ Клуни предложила ввести санкции против отдельных лиц, включая министров, злоупотребляющих правами человека, такими как право на свободное выражение мнений.

Если мировые лидеры становятся более сплоченными и ищут инновационные способы для того, чтобы заставить замолчать прессу, разве мы, защитники прессы, не должны делать то же самое? Автократам очень важен контроль над средствами массовой информации. Все, что я могу сделать как юрист по правам человека, — это продолжать поднимать этот вопрос и настаивать на том, чтобы там, где страна колеблется и сомневается, они (правительство. — Прим. ред.) скорее что-то делали, чем нет. Но да, это довольно мрачная картина, когда дело касается ответственности за нарушения прав человека,

— заявила супруга Джорджа Клуни.

На прошлой неделе Амаль участвовала в конференции в Лондоне, где она выступила с докладом о защите средств массовой информации. Клуни активно борется с цензурой в СМИ и предлагает различные пути решения этой проблемы.