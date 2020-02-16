Февраль 16th, 2020

Walt Disney снимет фильм о Рапунцель

Студия Walt Disney намерена снять полнометражный игровой фильм по сказке братьев Гримм о запертой в башне девушке с волшебными волосами по имени Рапунцель. Как сообщает со ссылкой на свои источники издание The DisInsider, черновой вариант сценария подготовит Эшли Пауэлл, которая ранее работала над созданием другой сказки — «Щелкунчик и четыре королевства».

Пока неизвестно, имеет ли проект какое-либо отношение к анимационному фильму «Рапунцель: Запутанная история», вышедшему в 2010 году, его короткометражному продолжению «Рапунцель: Счастлива навсегда» или телевизионному сериалу «Рапунцель: Новая история».

Утверждается, что студия уже приступила к поиску постановщика картины. Съемочный и возможный прокатный графики пока не уточнялись. Никаких официальных комментариев от Walt Disney по этому поводу пока не последовало.

Отметим, что в последние годы студия активно снимает игровые фильмы по мотивам собственных анимационных шедевров. Большинство из них становится очень успешными в прокате. В 2020 году зрителей ждет экранизация китайской легенды «Мулан», а в 2021 новая версия сказки Андерсена «Русалочка».