Февраль 16th, 2020

В Ираке посольство США и военная база подверглись ракетной атаке

Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рядом с посольство США в Ираке взорвалось несколько ракет, а одна из американских военных баз подверглась атаке.

«Малые ракеты ударили по базе в Ираке в международной зоне, где размещены войска операции „Непоколебимая решимость“. Инцидент произошел 16 февраля в 3:24 (совпадает c мск). Жертв нет. Ведется расследование», — написал в Twitter представитель коалиции полковник Майлс Каггинс (цитата по «Коммерсанту»).

Agence France-Presse (AFP) пишет, что несколько ракет упали возле посольства США в Ираке, расположенного в «зеленой зоне» Багдада. Из-за взрывов в посольстве сработали сирены. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.