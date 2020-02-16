Февраль 16th, 2020

Ученые расшифровали и приготовили блюдо вавилонских жрецов, которому 4000 лет





Международная группа ученых-кулинаров, кулинарных историков и специалистов по клинописи расшифровала четыре древнейших рецепта, известных современному миру и попробовала их приготовить.



Согласно информации History Blog, рецепты обнаружены на древних клинописных табличках в Йельской вавилонской коллекции. Три из них датируются старовавилонским периодом (около 1730 г. до н.э.), а четвертая относится к неовавилонскому периодом около тысячи лет спустя.



На каждой табличке указано несколько рецептов. Ученые-кулинары уточнили, что один из рецептов можно проще назвать как прототип борща.



Один из трех самых старых перечисляет коллекцию из 25 рагу. Два других имеют более подробные рецепты, но их количество редко указывается. Каждая из этих табличек в течение тысячелетий постепенно разрушалась, что усложняло задачу приготовления подлинных древних вавилонских блюд.



Кулинарные эксперты и клинописные ученые объединили свои усилия, чтобы определить некоторые из трав и других ингредиентов в рецептах, а затем методом проб и ошибок они были воссозданы древние блюда рамках подготовки к дегустационному симпозиуму.



«Есть что-то действительно человеческое в еде, еде и дегустации, и это то, что мы хотели исследовать, воссоздавая эти рецепты. Может быть, не совсем так, как они, может быть, наши ингредиенты немного по вкусу, но все еще приближаются к тому, что никто не пробовал почти 4 тысячи лет», — отмечает ученый.



Команда из Йельского Гарварда хотела как можно ближе придерживаться оригинальных блюд. Это можно считать амбициозной целью, учитывая, насколько скудны некоторые из сохранившихся инструкций из-за многовековых повреждений табличек.



«Приготовление тушеного мяса — это очень простая человеческая вещь, и я думаю, что это одна из причин, по которой мы действительно занялись этим проектом », — говорит Лассен.